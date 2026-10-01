Росіяни вдруге засудили “азовця” Миколу Щербатова — цього разу за “участь в терористичній організації”

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Південний окружний військовий суд РФ наприкінці вересня вдруге засудив військового “Азову” Миколу Щербатова. За заявами окупантів, у травні 2022-го чоловік потрапив у полон. Через два роки його вперше засудили за нібито обстріли Маріуполі, а нині закидали “участь в терористичній організації”.
Про новий вирок “азовцю” пише так звана “прокуратура “ДНР”.
За їхніми даними, 55-річний оборонець Микола Щербатов отримав вирок у новій справі наприкінці вересня. Чоловіка визнали винним за російським законодавством — “участь у терористичному угрупованні” (ч. 2 ст. 205.4). Йому також закидали “проходження підготовки з метою здійснення терористичної діяльності” (ст. 205.3). Сукупно йдеться про 29,5 років увʼязнення у виправній колонії суворого режиму.
У 2018 році, як стверджують росіяни, Щербатов добровільно вступив до складу полку “Азов”, а після брав участь у боях проти Росії. У травні 2022-го оборонець потрапив у полон до окупантів, а за два роки — у 2024-му — його судили. Тоді загарбники закидали військовому артобстріли Маріуполя:
“Встановлено, що підсудні з 25 лютого по 19 березня 2022 року за наказами вищого за званням військовослужбовця вели обстріл з гаубиці “Д-30″ по житлових будинках та соціально значущих об’єктах Маріуполя, здійснивши щонайменше 500 мінометних пострілів осколково-фугасними снарядами. У результаті було пошкоджено п’ять житлових будинків, їхнім власникам заподіяно збитків на суму 3 млн рублів. Мешканці будинків не постраждали, оскільки в момент обстрілів перебували в укриттях”, — йшлося у матеріалах справи.
Миколу та ще шістьох “азовців” тоді засудили від 26 до 27 років увʼязнення.
Нагадаємо, Південний окружний військовий суд Росії виніс вирок 38-річному Роману Коломійцеву, який служить в “Азові”. Чоловікові закидали участь в “терористичній організації”. 24 квітня цей же суд призначив по 18 років колонії суворого режиму двом бійцям полку “Азов” — Віталію Слободенюку та Богдану Голованову за звинуваченням у “тероризмі”.
Також ми переповідали історії двох військових “Азова” — Владислав Андріанов та Олександр Кузьменка. У неволі окупанти застосовували до оборонців катування, аби схилити до так званого “щиросердного зізнання” та визнати “злочин”, аби постати перед російським судом.
Окрім цього, Вільне Радіо записувало монолог українського військового про полон, репресії та систему покарань у Росії.