Росіяни вдруге засудили “азовця” Миколу Щербатова — цього разу за “участь в терористичній організації”

Російський суд. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

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Південний окружний військовий суд РФ наприкінці вересня вдруге засудив військового “Азову” Миколу Щербатова. За заявами окупантів, у травні 2022-го чоловік потрапив у полон. Через два роки його вперше засудили за нібито обстріли Маріуполі, а нині закидали “участь в терористичній організації”.

Про новий вирок “азовцю” пише так звана “прокуратура “ДНР”.

За їхніми даними, 55-річний оборонець Микола Щербатов отримав вирок у новій справі наприкінці вересня. Чоловіка визнали винним за російським законодавством — “участь у терористичному угрупованні” (ч. 2 ст. 205.4). Йому також закидали “проходження підготовки з метою здійснення терористичної діяльності” (ст. 205.3). Сукупно йдеться про 29,5 років увʼязнення у виправній колонії суворого режиму.

У 2018 році, як стверджують росіяни, Щербатов добровільно вступив до складу полку “Азов”, а після брав участь у боях проти Росії. У травні 2022-го оборонець потрапив у полон до окупантів, а за два роки — у 2024-му — його судили. Тоді загарбники закидали військовому артобстріли Маріуполя:

“Встановлено, що підсудні з 25 лютого по 19 березня 2022 року за наказами вищого за званням військовослужбовця вели обстріл з гаубиці “Д-30″ по житлових будинках та соціально значущих об’єктах Маріуполя, здійснивши щонайменше 500 мінометних пострілів осколково-фугасними снарядами. У результаті було пошкоджено п’ять житлових будинків, їхнім власникам заподіяно збитків на суму 3 млн рублів. Мешканці будинків не постраждали, оскільки в момент обстрілів перебували в укриттях”, — йшлося у матеріалах справи.

Миколу та ще шістьох “азовців” тоді засудили від 26 до 27 років увʼязнення.

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд Росії виніс вирок 38-річному Роману Коломійцеву, який служить в “Азові”. Чоловікові закидали участь в “терористичній організації”. 24 квітня цей же суд призначив по 18 років колонії суворого режиму двом бійцям полку “Азов” — Віталію Слободенюку та Богдану Голованову за звинуваченням у “тероризмі”.

Також ми переповідали історії двох військових “Азова” — Владислав Андріанов та Олександр Кузьменка. У неволі окупанти застосовували до оборонців катування, аби схилити до так званого “щиросердного зізнання” та визнати “злочин”, аби постати перед російським судом.