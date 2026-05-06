Вирок суду. Ілюстративне фото: Pexels

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Дніпрі до 15 років в’язниці засудили чоловіка, який на замовлення російських спецслужб чотири рази підпалював релейні шафи сигналізації на залізниці за гроші. Водночас він намагався обдурити росіян, видаючи раніше пошкоджені об’єкти за нові: знімав із нових ракурсів та перефарбовував відео. Розповідаємо, що відомо про справу.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я засудженого оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

Фігурант справи — уродженець Краматорська Артур І, раніше несудимий, утриманців не має.

Суд встановив, що в березні 2025 року фігурант справи погодився влаштовувати диверсії на залізниці на замовлення російських спецслужб. Чоловік загалом чотири рази підпалював одні й ті самі дві релейні шафи системи сигналізації, централізації й блокування (СЦБ) на перегоні Діївка — Горяїнове у Дніпрі.

Залізниця — це об’єкт критичної інфраструктури, а пошкодження релейних шаф СЦБ ставить під загрозу безпеку руху поїздів, адже може призвести до порушення роботи світлофорів та стрілок на залізничній ділянці. Тому правопорушення суд кваліфікував як диверсію.

За кожен фігурант справи отримував по 350 доларів: гроші надходили у криптовалюті через Telegram-гаманець або на банківську картку його цивільної дружини.

Перший підпал стався 2 квітня 2025 року о 10:10. Чоловік облив шафи розчинником, підпалив їх і зняв процес на телефон, після чого надіслав відео замовнику як підтвердження. 9 квітня та 16 квітня він повторив ці дії. Четвертий підпал стався 19 квітня приблизно о 19:00. У матеріалах суду йдеться, між кожним із зазначених підпалів фігурант справи переконувався, що залізничники встигли відновити обладнання.

Хоч щоразу засуджений підпалював ті самі дві шафи, він знімав їх з різних ракурсів і перефарбовував відео, щоб видати за різні об’єкти. Так він намагався отримати окрему оплату за кожен епізод.

2 травня 2025 року, через місяць після першого підпалу, фігуранта справи затримали. Під час обшуку в нього в готельному номері вилучили чотири пляшки розчинника, два телефони, одяг і банківські картки.

У суді затриманий повністю визнав провину та допомагав слідству, зокрема показував місця, де купував розчинники, а також релейні шафи, які підпалював. Суд визнав каяття та сприяння слідству як пом’якшувальну обставину.

Його визнали винним у диверсіях під час воєнного стану та засудили до 15 років позбавлення волі (найменш тривале ув’язнення, можливе за статтею). Час, проведений під вартою від 2 травня 2025-го, зарахували до загального терміну.

Додатково суд вирішив конфіскувати все майно фігуранта справи та стягнув із нього 35 656,6 грн за експертизи.

До 30 травня засуджений має право подати апеляцію, аби домогтися перегляду вироку. Якщо цього не станеться, рішення суду набуде законної сили.

Нагадаємо, у Дніпрі засудили уродженку Нью-Йорка Торецької громади за передачу даних про позиції ЗСУ. Вона розкрила їх у голосовому повідомленні для своєї колишньої сусідки, яка проживала в Росії на той момент. На суді фігурантка справи не визнала провини та стверджувала, що просто ділилась зі знайомою інформацією про ситуацію в її рідному селищі.