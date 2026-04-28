У Дніпрі засудили уродженку Нью-Йорка Торецької громади за передачу даних про позиції ЗСУ. Вона розкрила їх у голосовому повідомленні для своєї колишньої сусідки, яка проживала в Росії на той момент. На суді фігурантка справи не визнала провини та стверджувала, що просто ділилась зі знайомою інформацією про ситуацію в її рідному селищі.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суд встановив, що 5 серпня 2024 року засуджена, якій тоді було 56 років, зранку записала та надіслала через WhatsApp голосове повідомлення на акаунт, зареєстрований на російський номер телефону. У записі жінка розкрила, де саме тоді перебували українські військові в Нью-Йорку: на вулиці Садовій, на території заводу “Інкор і Ко” (КХП “Фенольний завод”), на електричній підстанції “ПС 110 кВ “Фенольна” та на залізничній станції “Фенольна”. Крім місць дислокації, також вона розповіла про переміщення військовослужбовців, описала обстріли та деталі перебування солдатів у місцевих жителів.

Вже через чотири дні, 9 серпня 2024 року, фігурантку справи затримали. Вона добровільно видала свій телефон, на якому слідчі виявили згаданий раніше діалог. Експертизи підтвердили, що голос у голосовому повідомленні належить засудженій, а також що у ньому справді розкрита інформація про розташування ЗСУ. Командування підтвердило, що військові справді перебували на згаданих об’єктах у зазначений період та що цієї інформації у відкритому доступі не публікували.

На суді жінка не заперечувала, що надіслала повідомлення, однак не визнала своєї провини. Фігурантка справи пояснила, що сприймала цю розмову як звичайну побутову бесіду з колишньою сусідкою, котра через війну живе в Росії. Втім, суд ці пояснення відхилив.

“У нас тут російські солдати, але вже не розбереш — усе впереміш: і українські, і російські. Тобто до сусідів приходили ці украї…, тобто російські. Вони переміщувалися по ОСОБА_15 , учора цей будинок згорів. Їх засікли, вони всі були оглушені. Кажуть, десь у підвалі… Сиділи там кілька людей. Їх, кажу, накривали разів вісім, аж підвал підстрибував”, — йдеться у згаданому голосовому повідомленні.

Як пом’якшуючу обставину суд врахував активне сприяння розкриттю злочину з боку засудженої. Щире каяття до уваги не взяли, адже жінка вину заперечувала до кінця. Обтяжуючих обставин суд не встановив. Обвинувачена є людиною з інвалідністю третьої групи, раніше не судима, утриманців не має.

Фігурантку справи засудили до п’яти років позбавлення волі за поширення інформації про ЗСУ в період воєнного стану (частина 2 статті 114-2 ККУ). Їй призначили мінімальне покарання за цією статтею. Час під вартою, де засуджена перебувала від 9 серпня 2024 року по 26 березня 2025 року, зарахували до строку покарання. Телефон конфіскували на користь держави, а також стягнули з фігурантки справи 10 756,4 грн за проведені експертизи.

До 20 травня фігурантка справи може подати апеляцію. Якщо цього не станеться, вирок набере законної сили.

