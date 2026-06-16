Вирок суду. Ілюстративне фото: Pexels

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Суд у Дніпрі 10 червня затвердив угоду про визнання винуватості щодо мешканця Донеччини Дениса П. Він, як йдеться в матеріалах справи, увійшов до організованої злочинної групи, яка переправляла та продавала наркотики ув’язненим Селидівської виправної колонії. Зазначені події відбувалися у 2020–2021 роках, однак вирок фігурант справи отримав через понад п’ять років після скоєного.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

За даними слідства, Денис П. відбував покарання в Селидівській колонії від квітня 2018 року. Не пізніше жовтня 2020-го він увійшов до організованої злочинної групи: її створив інший ув’язнений, який очолював схему та давав інструкції співучасникам телефоном.

Група займалася продажем наркотиків ув’язненим колонії: мешканець с. Андріївка Великоновосілківської громади купував заборонені речовини на волі та перекидав їх через огорожу установи. Вже на території колонії пакунки підбирав Денис П. і передавав організатору, який займався збутом.

Слідство задокументувало щонайменше три епізоди. 26 січня 2021 року засуджений підібрав пакунок із метадоном та канабісом, однак його затримали працівники колонії, а наркотики вилучила поліція. 2 березня він передав організатору метадон масою 0,2876 г — того ж дня речовину вилучили в іншого ув’язненого, якому вже встигли її збути. 11 березня Денис П. підібрав пакунок із канабісом масою 1,97 г і знову передав організатору; наступного дня поліція вилучила наркотик у покупця.

Діяльність групи припинили 6 липня 2021 року. Під час суду фігурант справи визнав провину, погодився давати показання проти співучасників, а також щиро покаявся, йдеться у вироку. Ці обставини суд врахував як пом’якшувальні.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив Денису П. дев’ять років позбавлення волі за Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 3 ст. 307 ККУ). Нове покарання поглинуло попереднє (п’ять років і один місяць за вироком від 25 серпня 2023 року). Строк відбування нового 9-річного терміну рахують від 5 липня 2023 року. Додатково із засудженого стягнули витрати на проведення експертиз — загалом 3 269 грн.

Загалом для фігуранта справи це вже восьма судимість.

Нагадаємо, колишнього посадовця міграційної служби родом із Маріуполя Василя Бараненка заочно засудили за державну зраду. У перші дні повномасштабного вторгнення він вивіз із Селидового обладнання та бази даних служби на окуповану територію, після чого очолив російський міграційний орган у Бердянську й брав участь у незаконній паспортизації місцевих мешканців.