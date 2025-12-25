Уряд компенсуватиме комунальні виплати установам, які розміщують ВПО. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Уряд ухвалив рішення компенсувати витрати установам, які тимчасово та безоплатно розміщують ВПО. Йдеться про оплату комунальних послуг, а також придбання скрапленого газу й пічного палива.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Компенсацію передбачили навіть у випадках, коли люди ще не мають офіційного статусу внутрішньо переміщених осіб та відновлюють документи. У такій ситуації витрати відшкодовуватимуть протягом двох місяців із моменту подання заяви. При розрахунку враховуватимуть фактичний час перебування переселенців у місцях тимчасового проживання.

Уряд також спростив механізм підтвердження витрат — для отримання компенсації достатньо надати чеки та квитанції.

Крім того, збільшили норму соціальної житлової площі, яку враховують для компенсації опалення. До базових 13,65 м² на одну людину додатково включили ще 7,35 м² площі загального користування.

