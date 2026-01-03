Сергіївка на мапі. Скриншот з DeepStateMap

У Андріївській громаді на Донеччині нині залишаються 711 людей, з них 54 — діти. Через примусову евакуацію в самій Андріївці більшість мешканців переїхали до Сергіївки, де наразі зосереджене майже все життя громади.

Про безпекову та гуманітарну ситуацію Вільному Радіо повідомили в Андріївській сільській військовій адміністрації.

У Сергіївці ще працює інфраструктура: продуктові магазини, аптека, амбулаторія, відділення “Нової пошти” та служба з вивезення сміття. У селі є світло, вода. Водночас у самій Андріївці залишаються близько 90 людей, однак доступ до послуг там суттєво обмежений.

“В Андріївці примусову евакуацію оголосили давно, тому майже всі мешканці переїхали до Сергіївки. Там ще працюють магазини, амбулаторія, аптека, але тепер і для цього села вже оголошено примусову евакуацію — людей доведеться вивозити”, — повідомила начальниця відділу соцзахисту, охорони здоров’я та ветеранської політики Андріївської сільської ради Анна Сорока.

Мешканцям громади раз на місяць розвозять гуманітарну допомогу. Напередодні новорічних свят, починаючи з 14 грудня, у населених пунктах громади 12 днів не було електропостачання, однак нині світло відновили — залишаються лише аварійні відключення.

