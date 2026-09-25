В Авдіївській громаді збирають дані для виплати 10 тис. грн захисникам і захисницям: як долучитися

Українські захисники. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни з Авдіївської громади просять надати актуальну інформацю про себе. Ці дані потрібні, аби організувати виплату матеріальної допомоги до Дня захисників і захисниць. Ідеться про допомогу в 10 тис. грн.

Про це повідомили в Авдіївській міській військовій адміністрації.

Претендувати на матеріальну допомогу до Дня захисників і захисниць можуть учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни. Ця виплата складає 10 тис. грн і надається одноразово.

Щоб організувати виплату допомоги, Авдіївська МВА просить захисників і захисниць заповнити анкету. Зробити це можна за посиланням.

Там наголошують, що це лише попередній етап збору інформації. Заповнення анкети не підтверджує призначення матеріальної допомоги.

Водночас після опрацювання отриманих даних із захисниками й захисницями, які її заповнили, звʼяжуться спеціалісти з громади. Вони мають уточнити надані відомості, перевірити необхідні документи та повідомити про подальший порядок оформлення звернення.

Отримати консультацію щодо виплати допомоги можна за номерами:

+380 (50) 959 22 14;

+380 (99) 671 53 22;

+380 (95) 206 08 07.

Раніше ми розповідали, що у Вугледарській громаді збільшили кількість отримувачів допомоги до Дня захисників і захисниць. Замість 140 виплати передбачили для 235 людей.