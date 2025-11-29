Скільки у 2025 році в Мирненській громаді залишилось працівників і яку оплату вони отримують з бюджету. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

За період повномасштабного вторгнення в Мирненській селищній військовій адміністрації звільнили 19 працівників, а ще 30 продовжують виконувати свої обов’язки дистанційно. За перші три квартали 2025 року їхня робота обійшлася місцевому бюджету в 11,7 млн грн. Розповідаємо, які саме підрозділи Мирненської ВА досі працюють в евакуації.

Про поточну ситуацію з кадрами в Мирненській селищній військовій адміністрації журналістам Вільного Радіо повідомили у відповідь на інформаційний запит.

Станом на осінь 2025 року у військовій адміністрації Мирненської громади та підпорядкованих їй установах працюють 30 посадовців. Усі вони виконують роботу дистанційно, оскільки територія громади залишається тимчасово окупованою.

За час повномасштабного вторгнення Росії з апарату ВА звільнили 19 працівників. При цьому за майже чотири роки жодного співробітника не відправляли у простій.

Зокрема, продовжують працювати 5 структурних підрозділів військової адміністрації:

відділ соціального захисту населення;

відділ культури, молоді та спорту;

фінансовий відділ;

відділ освіти;

служба у справах дітей.

Робота 30 робітників військової адміністрації за перші 3 квартали 2025 року коштувала місцевому бюджету 11,7 млн грн.

Для порівняння: в Ольгинській громаді працює 31 людина, і витрати на їхню роботу становили 9,9 млн грн — тобто на 15% менше, ніж у Мирненській.

У середньому кожен посадовець Мирненської ВА отримував таку зарплату:

390 000 грн — за три квартали;

43 300 грн — за місяць.

Усі наведені суми — до сплати податків (у 2025 році це 23%). Відповідно, “на руки” працівники отримують менше — приблизно 33 341 грн на місяць без податків.

