Іллінівка на мапі. Скриншот: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У першому півріччі 2026 року посадовці Іллінівської сільської військової адміністрації двічі на тиждень проводять особисті прийоми громадян. Так, з січня по червень включно місцевим пропонують можливість поспілкуватись як із начальником ВА, так і його заступницею.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Іллінівської сільської ВА №330 “Про затвердження графіку особистих прийомів громадян керівними працівниками Іллінівської сільської військової адміністрації на І півріччя 2026 року”. Документ доступний за посиланням.

Начальник ВА Володимир Маринич зустрічається з громадянами кожного понеділка, а його заступниця Наталя Лебедева — кожного четверга. Час зустрічей — з 9:00 по 12:00 та з 13:00 по 14:00.

Через безпекові обставини у громаді час зустрічі визначають напередодні та повідомляють через старост у різний доступний спосіб, йдеться у розпорядженні.

Там зазначили, що у випадку відсутності начальника ВА з поважних причин (зокрема хвороби, відрядження чи відпустки) прийом замість нього може провести заступник.

Нагадаємо, раніше графік прийомів громадян затвердили у Мангушській громаді. Її жителі у 2026 році можуть це зробити двічі на місяць за фіксованим графіком.