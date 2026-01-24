Підтримайте Вільне Радіо
Від початку 2026 року в Іллінівській громаді комісії, які розглядають питання щодо компенсацій за знищене майно, ухвалили кілька рішень про виплати за зруйновані квартири у багатоповерхівках та приватні будинки. Загалом житлові сертифікати отримають люди прописані за 9-ма адресами. Ще за 5-ма адресами заявники отримали відмови у компенсаціях. Розповідаємо, про яку саме нерухомість йдеться у рішеннях комісій.
Журналісти Вільного Радіо опрацювали розпорядження про компенсації за 2026 рік на сайті Іллінівської сільської військової адміністрації.
Компенсації отримають заявники, які мають нерухомість за адресами:
Ще 5 заявок члени комісії відхилили “у зв’язку з виявленням недостовірних даних, зазначених у заяві про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна”.
Йдеться про дві квартири (№ 2 і № 29) у будинку 44 по вулиці Дорожні в селі Іллінівка та про квартиру № 2 у будинку 8 по вулиці Учбова в селі Іллінівка. А також про два приватних будинка: будинок 3 по вулиці Польова селища Бересток та будинок 217 по вулиці Центральна в селі Яблунівка.
На сайті Іллінівської сільської адміністрації можна ознайомитися з переліком документів, які необхідно зібрати, щоб отримати компенсацію за знищене майно.
З питань щодо роботи комісії консультацію можна отримати за телефоном +380627262429 з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00.
Звернення чи документи в адміністрації просять надіслати на e-mail: illin.sr @dn.gov.ua.
Нагадаємо, що у Добропільській громаді компенсації за знищене житло отримають ще 55 власників. Їхня нерухомість розташована за 20 адресами у Добропіллі та Білицькому.