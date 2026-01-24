Будинки в селі Іллінівка після обстрілів, квітень 2025 рік. Фото: Суспільне Донбас

Від початку 2026 року в Іллінівській громаді комісії, які розглядають питання щодо компенсацій за знищене майно, ухвалили кілька рішень про виплати за зруйновані квартири у багатоповерхівках та приватні будинки. Загалом житлові сертифікати отримають люди прописані за 9-ма адресами. Ще за 5-ма адресами заявники отримали відмови у компенсаціях. Розповідаємо, про яку саме нерухомість йдеться у рішеннях комісій.

Журналісти Вільного Радіо опрацювали розпорядження про компенсації за 2026 рік на сайті Іллінівської сільської військової адміністрації.

Компенсації отримають заявники, які мають нерухомість за адресами:

село Іллінівка, вулиця Дорожна, будинок 44, квартира 1 (тип компенсації: житловий сертифікат на суму 1 423 697 млн грн);

село Іллінівка, вулиця Дорожна, будинок 42, квартира 3 (загальна сума 1 162 419 млн грн, 1/4 частки від компенсації отримали 4 людини. Це житлові сертифікати на суму 290 604 тис грн);

село Іллінівка, вулиця Дорожна, будинок 44, квартира 20 (тип компенсації: житловий сертифікат на суму 1 794 285 млн грн);

село Іллінівка, вулиця Дорожна, будинок 42, квартира 22 (тип компенсації: житловий сертифікат на суму 1 716 968 млн грн);

село Іллінівка, вулиця Дорожна, будинок 42, квартира 27 (тип компенсації: житловий сертифікат на суму 1 405 034 млн грн);

село Іллінівка, вулиця Дорожна, будинок 44, квартира 31 (тип компенсації: 3 житлові сертифікати по 486 118 тис грн. Загальна сума 1 458 356 млн грн. Виплати рівномірно розподілили між 3-ма членами родини, які проживали у квартирі);

село Іллінівка, вулиця Степна, будинок 19 (тип компенсації: житловий сертифікат на суму 2 223 527);

село Яблунівка, вулиця Фестивальна, будинок 10 (тип компенсації: житловий сертифікат на суму 1 754 293 млн грн);

село Яблунівка, вулиця Східна, будинок 64 (тип компенсації: житловий сертифікат на суму 1 461 022 млн грн).

Ще 5 заявок члени комісії відхилили “у зв’язку з виявленням недостовірних даних, зазначених у заяві про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна”.

Йдеться про дві квартири (№ 2 і № 29) у будинку 44 по вулиці Дорожні в селі Іллінівка та про квартиру № 2 у будинку 8 по вулиці Учбова в селі Іллінівка. А також про два приватних будинка: будинок 3 по вулиці Польова селища Бересток та будинок 217 по вулиці Центральна в селі Яблунівка.

На сайті Іллінівської сільської адміністрації можна ознайомитися з переліком документів, які необхідно зібрати, щоб отримати компенсацію за знищене майно.

З питань щодо роботи комісії консультацію можна отримати за телефоном +380627262429 з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00.

Звернення чи документи в адміністрації просять надіслати на e-mail: illin.sr @dn.gov.ua.

