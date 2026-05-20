Будинок в Іллінівській громаді, який постраждав від російських обстрілів. березень 2026 року. Фото: поліція Донеччини

У березні та квітні 2026 року комісія Іллінівської сільської військової адміністрації погодила виплату щонайменше 36 компенсацій за знищене житло у громаді. Загальна сума виплат за рішеннями, де вказували розміри компенсацій, перевищує 63 млн грн. Ще дев’ятьом заявникам відмовили.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували розпорядження начальника Іллінівської СВА за березень-квітень 2026 року, які стосувалися рішень комісії з програми “єВідновлення”.

Скільки компенсацій погодили у березні

У березні комісія засідала сім разів. За цей час вона погодила 15 компенсацій та ухвалила три відмови.

4 та 5 березня комісія погодила дев’ять заяв, однак у документах не вказували адреси зруйнованого житла та суми компенсацій.

Серед інших рішень, ухвалених у березні:

у селищі Бересток на вулиці Польовій за зруйнований будинок погодили понад 2 млн грн компенсації. Суму поділили між трьома співвласниками;

у селі Іллінівка за будинок на вулиці Адміністративній, 51 погодили найбільшу виплату місяця — понад 5,4 млн грн;

ще понад 2,2 млн грн отримають власники будинків у селах Олександро-Калинове та Іллінівка;

у багатоквартирному будинку на вулиці Дорожній в Іллінівці частину компенсацій розподіляли між кількома співвласниками квартир.

Також компенсації погодили мешканцям Нової Полтавки, Катеринівки та інших населених пунктів громади.

Які компенсації погодили у квітні

У квітні комісія провела ще сім засідань та погодила 21 компенсацію.

Найбільшу суму цього місяця погодили для будинку у селищі Зоря на вулиці Шевченка — понад 4,6 млн грн.

Також компенсації отримали:

мешканець Яблунівки — понад 3,7 млн грн;

власник будинку в Олександро-Калиновому — понад 2,8 млн грн;

заявники з Плещіївки, Довгої Балки та Катеринівки — від 2,3 до 2,6 млн грн.

Частину компенсацій, як і в березні, розподіляли між кількома співвласниками житла. Це стосувалося, зокрема, квартир та будинків в Іллінівці й Олександро-Калиновому.

Найчастіше компенсації у квітні погоджували мешканцям Іллінівки — у документах фігурують щонайменше сім адрес у цьому селі.

Чому людям відмовляли у компенсаціях

У березні комісія відмовила трьом заявникам. У Яблунівці та Зорі причиною відмови вказали те, що звіти про обстеження житла не відповідали технічним вимогам. У Плещіївці відмовили через недостовірні дані у заяві.

У квітні кількість відмов зросла до шести. У більшості випадків причиною також називали недостовірні дані у поданих документах.

Такі відмови отримали заявники з Іллінівки, Степанівки, Катеринівки та Русиного Яру. Ще одному мешканцю Іллінівки відмовили через невідповідність технічного звіту.

Для довідки: На сайті Іллінівської сільської військової адміністрації можна ознайомитися з переліком документів, які необхідно зібрати, щоб отримати компенсацію за знищене майно. З питань щодо роботи комісії консультацію можна отримати за телефоном +380627262429 з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00. Звернення чи документи в адміністрації просять надіслати на електронну пошту: [email protected].

Нагадаємо, станом на 18 травня у Мирноградській громаді визнали зруйнованою нерухомість за 1672 адресами. Йдеться про сам Мирнограда, а також села Рівне, Сухецьке та Красний Лиман: перелік цих будинків тепер доступний для перегляду онлайн.