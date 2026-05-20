У березні та квітні 2026 року комісія Іллінівської сільської військової адміністрації погодила виплату щонайменше 36 компенсацій за знищене житло у громаді. Загальна сума виплат за рішеннями, де вказували розміри компенсацій, перевищує 63 млн грн. Ще дев’ятьом заявникам відмовили.
Журналісти Вільного Радіо проаналізували розпорядження начальника Іллінівської СВА за березень-квітень 2026 року, які стосувалися рішень комісії з програми “єВідновлення”.
У березні комісія засідала сім разів. За цей час вона погодила 15 компенсацій та ухвалила три відмови.
4 та 5 березня комісія погодила дев’ять заяв, однак у документах не вказували адреси зруйнованого житла та суми компенсацій.
Серед інших рішень, ухвалених у березні:
Також компенсації погодили мешканцям Нової Полтавки, Катеринівки та інших населених пунктів громади.
У квітні комісія провела ще сім засідань та погодила 21 компенсацію.
Найбільшу суму цього місяця погодили для будинку у селищі Зоря на вулиці Шевченка — понад 4,6 млн грн.
Також компенсації отримали:
Частину компенсацій, як і в березні, розподіляли між кількома співвласниками житла. Це стосувалося, зокрема, квартир та будинків в Іллінівці й Олександро-Калиновому.
Найчастіше компенсації у квітні погоджували мешканцям Іллінівки — у документах фігурують щонайменше сім адрес у цьому селі.
У березні комісія відмовила трьом заявникам. У Яблунівці та Зорі причиною відмови вказали те, що звіти про обстеження житла не відповідали технічним вимогам. У Плещіївці відмовили через недостовірні дані у заяві.
У квітні кількість відмов зросла до шести. У більшості випадків причиною також називали недостовірні дані у поданих документах.
Такі відмови отримали заявники з Іллінівки, Степанівки, Катеринівки та Русиного Яру. Ще одному мешканцю Іллінівки відмовили через невідповідність технічного звіту.
На сайті Іллінівської сільської військової адміністрації можна ознайомитися з переліком документів, які необхідно зібрати, щоб отримати компенсацію за знищене майно.
З питань щодо роботи комісії консультацію можна отримати за телефоном +380627262429 з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00.
Звернення чи документи в адміністрації просять надіслати на електронну пошту: [email protected].
Нагадаємо, станом на 18 травня у Мирноградській громаді визнали зруйнованою нерухомість за 1672 адресами. Йдеться про сам Мирнограда, а також села Рівне, Сухецьке та Красний Лиман: перелік цих будинків тепер доступний для перегляду онлайн.