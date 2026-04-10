Наслідки ударів по Слов'янську 10 квітня 2026 року. Фото: Вадим Лях

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Армія країни-агресорки вночі завдала нових ударів по прифронтовому Слов’янську: через влучання двох дронів по приватному сектору поранень зазнали три місцеві мешканки.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Пораненим вже надали необхідну допомогу, повідомили у міській військовій адміністрації.

У Слов’янську фіксують нові руйнування: знищені два приватні будинки, ще приблизно два десятки — пошкоджені.

Для ударів по місту росіяни застосували два дрони “Герань-2” (російська версія іранського Shahed 136, — ред.).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне захопити Покровський напрямок до кінця квітня. Однак, вважає глава держави, в окупантів немає на це сил.