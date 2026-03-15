Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Кошти передадуть із місцевого до державного бюджету. Звідти їх спрямують на закупівлю безпілотних систем і засобів стійкого звʼязку.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі змін до Програми економічного і соціального розвитку Очеретинської громади на 2026 рік.

Спочатку в цьогорічній Програмі економічного і соціального розвитку Очеретинської громади витрати на підтримку військових частин не закладали. Це може бути повʼязано з тим, що зазвичай кошти на це не планують, а виділяють за запитами військових після погодження.

Та вже наприкінці січня до Програми внесли зміни. Згідно з ними, з місцевого бюджету до державного мають перерахувати субвенцію у 800 тисяч гривень для підтримки однієї з військових частин. Ці кошти планують спрямувати на закупівлю безпілотних систем і їхніх частин.

Пізніше так само вписали 500 тисяч гривень на підтримку ще однієї частини. За них там мають купити зарядні станції, акумулятори, інверторний бензиновий генератор і коаксіальний кабель з низькими втратами — тобто засоби підтримки стійкого звʼязку.

Раніше ми розповідали, як громади Донеччини допомагали оборонцям регіону у 2025 році. Зокрема, минулоріч Очеретинська громада виділила 3,9 мільйона гривень у відповідь на сім запитів від військових частин.