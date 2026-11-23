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24 листопада для переселенців з Покровської громади організують безоплатні юридичні консультації в Одесі. Також на локації працюватиме соціальний представник. Розповідаємо, як потрапити на зустріч.
Про це повідомили у Покровській міській військовій адміністрації.
Юридичну допомогу надаватиме юрист благодійного фонду “Право на захист”. Найближча дата безоплатної консультації — 24 листопада, з 10 до 13:00. Зазвичай до фахівців звертаються з такими запитами:
Крім того, на локації працюватиме соціальний представник.
Зустріч проведуть на базі інформаційно-консультаційного пункту ЦНАП м. Покровськ за адресою: проспект Князя Володимира Великого, 89. Це район селища Котовського, а дістатися туди можна трамваєм № 7 — зупинка “Торговельний центр “Амазонка”.
Нагадаємо, понад 5 тисяч жителів Покровської громади ще не отримали компенсацію за зруйноване житло.