Правова допомога. Ілюстративне фото: Pixabay

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24 листопада для переселенців з Покровської громади організують безоплатні юридичні консультації в Одесі. Також на локації працюватиме соціальний представник. Розповідаємо, як потрапити на зустріч.

Про це повідомили у Покровській міській військовій адміністрації.

Юридичну допомогу надаватиме юрист благодійного фонду “Право на захист”. Найближча дата безоплатної консультації — 24 листопада, з 10 до 13:00. Зазвичай до фахівців звертаються з такими запитами:

доступ до компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло;

подання повідомлень про пошкодження/руйнування житла та заяв на компенсацію;

реєстрація права власності;

отримання та використання житлових сертифікатів;

відновлення документів на нерухомість;

оскарження рішень державних реєстраторів;

відновлення втрачених документів (трудова книжка, дипломи, свідоцтва тощо);

відновлення паспортних документів;

питання взяття на облік ВПО та оскарження відмов;

оскарження рішень Пенсійного фонду;

захист спадкових прав;

інші правові питання.

Крім того, на локації працюватиме соціальний представник.

Зустріч проведуть на базі інформаційно-консультаційного пункту ЦНАП м. Покровськ за адресою: проспект Князя Володимира Великого, 89. Це район селища Котовського, а дістатися туди можна трамваєм № 7 — зупинка “Торговельний центр “Амазонка”.

Нагадаємо, понад 5 тисяч жителів Покровської громади ще не отримали компенсацію за зруйноване житло.