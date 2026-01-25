В одному районі Дружківки та в Олексієво-Дружківці немає води: що відомо

Відключення води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На Донеччині тимчасово припинили подачу води через аварію на мережах. Без водопостачання залишився мікрорайон Торецький у місті Дружківка та прилегле селище.

Про це повідомили на офіційній сторінці Facebook Дружківської міської військової адміністрації

Комунальники зазначили, що води немає через прорив водогону.

Без водопостачання тимчасово залишилися мешканці мікрорайону Торецький у Дружківці та селища Олексієво-Дружківка.

Подачу води обіцяють відновити після усунення пориву. Про завершення ремонтних робіт мешканців поінформують додатково.

Раніше журналісти Вільного Радіо повідомляли, що у Дружківці також відсутнє електропостачання. Причина — бойові дії. Світла немає в усіх районах міста.