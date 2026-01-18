В окупованому Маріуполі з’явився ще один російський стінопис — на “відновленій” багатоповерхівці (деталі)

Мурал "Міцніше сталі" в окупованому Маріуполі. Фото: з російських джерел

Росіяни розмалювали ще одну “відновлену” багатоповерхівку в окупованому Маріуполі. Стінопис “Міцніше сталі”, за їхнім задумом, має нагадувати місцевим про “стійкість жителів Донбас”. Усі роботи виконували під керівництвом Підмосков’я.

Про це пишуть пропагандистські медіа з посиланням на Міністерство ЖКГ Московської області.

Новий російський мурал з’явився на стіні “відновленого” 14-поверхового будинку на проспекті Миру (Леніна, — з джерел окупантів). Доробок назвали “Міцніше сталі”, а місцевим, за задумом окупантів, він має нагадувати про “стійкість жителів Донбасу, які пройшли через важкі випробування”.

У самому будинку, зі слів росіян, реконструювали пошкоджені стіни. Після — відремонтували дах, встановили вікна та металеві двері в під’їздах, а ще нібито модернізували систему опалення. Однак “особливу увагу” вони приділили саме фасадним роботам.

Так, зазначений стінопис підготували фахівці із Підмосков’я у межах всеросійського артфестивалю.

Нагадаємо, росіяни, ймовірно, знищили всі відомі українські стінописи та постаменти у тимчасово окупованому Маріуполі. Серед іншого, окупанти перейменовують вулиці та встановлюють свої пам’ятники — прянику та самовару.