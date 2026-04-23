Ілюстративне фото: depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Станом на квітень 2026 року 31 переселенцю з тимчасово окупованих територій погодили надання житлового ваучера в Олександрівській громаді. Серед них — учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на інформаційний запит до Олександрівської селищної військової адміністрації.

Для довідки: Для довідки: Житлові ваучери для ВПО з ТОТ — державна програма, яка передбачає компенсацію на придбання житла для переселенців з тимчасово окупованих територій. Скористатися нею можуть ВПО, які мають статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни (незалежно від того, коли цей статус був набутий — під час АТО/ООС чи після 24 лютого 2022 року). Відмовлятися від житла на ТОТ для участі у програмі не потрібно.

З 1 січня по 31 березня 2026 року до профільної комісії громади звернувся 31 заявник. Комісія розглянула всі подані заяви та ухвалила позитивні рішення щодо кожної з них.

За весь період повномасштабного вторгнення до 2026 року житлові ваучери в Олександрівській громаді не надавали — через відсутність звернень.

Перше засідання комісії з розгляду заяв на житлові ваучери в громаді відбулося 21 грудня 2025 року.

За даними адміністрації, відмов у наданні житлових ваучерів не було.

Згідно з нормативними актами, підставами для відмови можуть бути:

наявність житла на підконтрольній території України;

неповний пакет документів або недостовірні дані;

невідповідність статусу заявника визначеній категорії отримувачів;

відчуження нерухомості у період, що передує поданню заяви.

Станом на квітень 2026 року на розгляді комісії перебувають ще 4 заяви. У разі відмови заявник має право подати документи повторно після усунення недоліків.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо зібрали детальне роз’яснення про всі доступні механізми компенсації житловими сертифікатами. У матеріалі можна знайти відповіді на найпоширеніші питання: як оформити електронний підпис, як подати заяву на компенсацію за пошкоджене житло та інші практичні кроки для отримання виплат.