Попри близькість до фронту, в Олександрівській громаді Донеччини продовжують працювати медичні заклади, Центр надання адміністративних послуг, поштові та банківські відділення. Нині у громаді проживають 8 627 людей, серед них 727 дітей та 1 635 переселенців.

Про це Вільному Радіо повідомила начальниця Олександрівської селищної військової адміністрації Людмила Борисевич.

За її словами, у штатному режимі у громаді працюють дві лікарні, ЦНАП, банківські установи, поштові відділення та підприємства торгівлі. Водночас селищна рада продовжує залучати підприємців, тож дефіциту продуктів чи товарів першої потреби немає.

Не припиняли роботи й комунальники.

“Комунальне підприємство “Віднова” забезпечує мешканців теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, вивезенням сміття та іншими комунальними послугами у 42 населених пунктах громади. Також працює комунальна установа, яка відповідає за благоустрій та утримання територій”, — розповідає Людмила Борисевич.

Після російських обстрілів у громаді працюють комісії, які обстежують пошкоджене майно. Постраждалим надають першочергову допомогу, а міжнародні гуманітарні організації забезпечують їх будівельними матеріалами та іншою підтримкою. Крім того, щотижня засідає комісія, яка розглядає заявки на компенсацію за програмою “єВідновлення”.

“Через відсутність громадського транспорту жителів віддалених сіл до Олександрівки регулярно підвозить міжнародна гуманітарна організація. Це дає можливість людям отримати медичні, адміністративні, соціальні та інші необхідні послуги”, — зазначає начальниця ВА.

Одним із пріоритетів громади залишається евакуація населення. За словами очільниці громади, адміністрація вже затвердила план евакуації, визначила маршрути й пункти збору та підготувала автобуси, які за потреби можуть оперативно вивезти людей у безпечніші регіони.

Із серпня 2025 року в Олександрівській громаді працює збірний пункт евакуації. За цей час через нього пройшли 11 418 жителів найнебезпечніших територій Донеччини та сусідніх громад. Серед цих людей є 1 994 дитини, 1 804 людини з інвалідністю, 424 маломобільні та 33 немобільні людини.

Нині під соціальним супроводом у громаді перебувають 60 самотніх людей, 82 маломобільні жителі та 22 дитини із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Якщо мешканці не можуть евакуюватися самостійно, селищна рада організовує для них транспорт та координує безпечний виїзд, зазначила Людмила Борисевич.

Раніше ми писали, що в Олександрівці для підготовки до опалювального сезону хочуть купити 600 метрів теплоізольованих труб.