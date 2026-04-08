У вівторок, 7 квітня, російські загарбники продовжували завдавати ударів різними видами зброї по підконтрольній частині Донецької області. Влучання фіксували на лінії фронту та в житлових кварталах населених пунктів регіону, загалом поліція зафіксувала 1293 влучань за добу.
Поліція повідомляє, що за 7 квітня під вогнем були міста Добропілля, Дружківка, Слов’янськ, селища Олександрівка, Олексієво-Дружківка, села Завидо-Кудашеве, Кіндратівка.
В Олексієво-Дружківці та Кіндратівці загинули двоє цивільних через удари FPV-дронами.
У Дружківці зазнала поранень одна людина також через атаку FPV-дроном. Окрім цього, у місті пошкоджене цивільне авто. Один поранений – у Добропіллі, ще один — в Завидо-Кудашевому, де фіксують пошкодження приватної оселі.
По Слов’янську російські армійці били БпЛА “Герань-2” — пошкоджені чотири приватні будинки.
Після опівночі удари по регіону продовжилися: під вогнем були Краматорськ та Біленьке. Серед цивільних, попередньо, ніхто не постраждав.
Загалом за добу 7 квітня, за даними поліції, руйнувань зазнали вісім цивільних об’єктів, зокрема п’ять житлових будинків.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін доповнив, що загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту вдалося евакуювати 447 людей, зокрема 36 дітей.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом 7 квітня на більшості напрямків фронту Донецької області відбулися російські штурми. Військові зафіксували на Костянтинівському напрямку більше атак, ніж на Покровському — який упродовж 2025 року та початку 2026-го залишався незмінним лідером за кількістю ворожих дій. Втім, минулої доби росіяни перенесли основні зусилля на північний схід, у район Костянтинівки. Загалом за 7 квітня:
Нагадаємо, на Костянтинівському напрямку фронту російські війська перейшли до нової тактики штурму: замість груп по двоє-троє бійців тепер вони кидають в атаку по одному солдату кожні 20–30 хвилин одночасно з кількох флангів.