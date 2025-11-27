Врятована в Олексієво-Дружківці собака. Фото: кадр з відео ГО “Порятунок тварин Харків”

В Олексієво-Дружківці волонтери провели дводенну операцію з порятунку шарпея Віви. Собака місяць була заблокована в зруйнованому після обстрілу будинку.

Про це розповіла громадська організація “Порятунок тварин Харків”.

Домашній улюбленець місяць просидів заблокованим на 5-му поверсі зруйнованого будинку в Олексієво-Дружківці. Служби ДСНС уже не заїжджали в місто, тому тварина залишилася без допомоги.

Приїхавши на місце, волонтери побачили, що всі сходи до собаки зруйновані. Щоб урятувати її, волонтери звернулися по допомогу до військових — “для підстрахування”.

Спуститися до квартири, у якій застряг пес, довелось із даху будівлі за допомогою мотузок.

“Ми назвали собачку Віва — на честь перемоги життя. Це дівчинка. Прожити місяць без надії на спасіння, без людей. І так радіти та дякувати за порятунок — це і є перемога життя”, — розповіли волонтери.

Нині Віва відновлюється в центрі “Порятунок тварин Харків” та шукає нову родину.

