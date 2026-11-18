Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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20 тисяч гривень з місцевого бюджету передбачили в Ольгинській громаді для виплат дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування.

Про заплановану допомогу журналісти Вільного Радіо дізнались з розпорядження начальника Ольгинської ВА Артема Єфіменка.

На виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування протягом 2027 року в Ольгинській громаді передбачили 20 тис. грн. Це гроші з місцевого бюджету.

За даними адміністрації, станом на 20 жовтня 2026 року, в Ольгинській громаді зареєстровані 33 дитини-сироти та позбавлені батьківського піклування

Серед них:

під опікою та піклуванням – 23 дитини;

у прийомних сім’ях – 3;

у дитячому будинку сімейного типу – 5;

у державному закладі – 1;

в іншому тимчасовому місці перебування – 1.

Зазначають, що 19 дітей перебувають в окупації. Суми виплат кожній дитині у програмі не уточнюють.

Крім виплат, передбачені також заходи без додаткового фінансування: ведення бази даних, влаштування дітей в сімейні форми виховання, публікації до Дня усиновлення і Дня захисту дітей, робота комісії з питань захисту прав дітей.

Нагадаємо, станом на листопад 2026 року, у бюджеті Ольгинської громади залишилося понад 23,3 млн грн на підтримку переселенців і військових. Ми розповідали, як отримати допомогу.