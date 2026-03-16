Виплати для ВПО Ольгинської громади.

В Ольгинській громаді затвердили програму підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб на 2026 рік. На її реалізацію заклали 31,3 млн грн. Фактично всі кошти планують отримати з обласного бюджету.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповідного розпорядження начальника Ольгинської селищної військової адміністрації.

Виплати в межах програми почали надавати з лютого 2026 року. У документах вказано, що витрати покриває саме обласний бюджет, тоді як фінансування з місцевого бюджету не передбачили.

На що саме витратять кошти

Фінансування піде на різні види матеріальної допомоги. Зокрема, планують спрямувати:

7,5 млн грн — на підтримку сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;

7,42 млн грн — на допомогу для проходження осінньо-зимового періоду;

7,3 млн грн — для інших категорій ВПО;

1,9 млн грн — на допомогу сім’ям з дітьми з інвалідністю та багатодітним родинам;

1,7 млн грн — для людей, які зазнали поранень, а також для онко- та тяжкохворих;

940 тис. грн — на одноразову допомогу людям похилого віку у складних життєвих обставинах;

450 тис. грн — для людей у складних життєвих обставинах.

Окрім цього, в програмі прописана фінансова підтримка мобілізованих переселенців (333 тис. грн) та тих, які вперше уклали контракт на військову службу (500 тис. грн).

Також передбачені виплати для інших категорій. Зокрема:

900 тис. грн — для цивільних, звільнених із полону;

140 тис. грн — на допомогу на поховання;

100 тис. грн — для цивільних, які отримали поранення або каліцтва під час виконання завдання щодо обороноздатності.

Передбачили й щомісячні виплати для людей, старших за 100 років, а також постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Тих, кому потрібна консультація щодо оформлення заявки на виплату, просять звертатися на гарячу лінію відділу соціального захисту Ольгинської селищної ВА за телефоном (095)365-43-18, або писати на пошту [email protected].

Особистий прийом представники управління проводять за адресою: Дніпро, вулиця Сергія Нігояна, 77 (з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00).

Яку ще підтримку передбачили у програмі на 2026 рік (без фінансування з бюджету)

Також у громаді планують допомагати ВПО з реєстрацією та оформленням соціальних виплат, інформувати про можливості отримання допомоги, забезпечувати тимчасове проживання сімей переселенців, а також перевозити та розподіляти гуманітарну допомогу. Це, зокрема, продуктові набори, засоби гігієни та речі тривалого користування — ковдри, матраци, постільна білизна тощо.

Окремий напрям програми стосується дітей із сімей переселенців. Для них передбачили навчання у школах громади, дистанційну освіту, участь у культурних і спортивних заходах, а також психологічну підтримку.

Програма також включає психологічну та юридичну підтримку переселенців. Для цього громада планує залучати благодійні організації, зокрема для надання безоплатних правових консультацій. Тому кошти на це не закладали.

Окремим пунктом у програмі прописали допомогу з працевлаштуванням та перекваліфікацією переселенців, якою надаватимуть у центрі зайнятості. Але фінансування на цю статтю також не заклали.

