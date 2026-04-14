Військові. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Для допомоги ветеранам і їхнім сімʼям у громаді розробили спеціальну дворічну програму. Загалом на неї заклали майже 5 мільйонів гривень. Практично всі кошти — з обласного бюджету.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Ольгинської селищної військової адміністрації Артема Єфіменка.

Згідно з документом, повністю з бюджету громади оплатять послуги соціальної адаптації ветеранів війни та їхніх родичів. На це заклали 40 тисяч гривень для чотирьох людей.

Також там покриють половину витрат на санаторно-курортне лікування ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, захисників і захисниць України або їхнє соціальне відновлення. Загалом на це передбачили понад 1,5 мільйона гривень для 52 жителів.

Решту ж заходів профінансують із обласного бюджету. Найбільше коштів із нього запланували на різні види матеріальної допомоги:

ветеранам війни на забезпечення іпотечного кредитування для купівлі житла — 1,2 мільйона гривень на шістьох ветеранів;

захисникам і захисницям, а також ветеранам війни до Дня захисників і захисниць України — 400 тисяч гривень на 40 людей;

звільненим із полону військовослужбовцям — одноразово 300 тисяч гривень на шістьох одержувачів;

важкопораненим військовослужбовцям — 300 тисяч гривень на шістьох захисників;

на спорудження памʼятника — 250 тисяч гривень на п’ятьох одержувачів;

членам сімей загиблих (померлих) захисників чи захисниць на їхнє поховання — 200 тисяч на чотирьох одержувачів;

сімʼям зниклих безвісти за особливих обставин — 150 тисяч гривень на шістьох людей;

дітям, які мають статус члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці, військовослужбовців, захоплених у полон, зниклих безвісти за особливих обставин під час служби, зокрема з-поміж зареєстрованих на Донеччині й змушених евакуюватися за її межі — 72 тисяч гривень на двох дітей;

ветеранам за призові місця у спортивних заходах з адаптивних видів спорту на державному та місцевому рівнях — 60 тисяч гривень на шістьох ветеранів;

дітям зниклих безвісти за особливих обставин і загиблих (померлих) захисників чи захисниць до Дня захисників і захисниць України — 50 тисяч гривень на десятьох одержувачів;

членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць, зокрема зареєстрованих на Донеччині й змушених евакуюватися за її межі — 15 тисяч гривень на трьох жителів.

Також фінансування передбачили на вшанування памʼяті загиблих ветеранів:

встановлення меморіальних дошок, пам’ятних знаків тощо на честь загиблих (померлих) ветеранів війни на Донеччині або сприяння їх встановленню в інших регіонах — 80 тисяч гривень на два знаки;

збереження історичної пам’яті про російсько-українську війну: вшанування загиблих (померлих) захисників і захисниць України, створення музеїв, спеціальних експозицій тощо — 60 тисяч гривень;

проведення спортивних і культурних заходів на честь загиблих (померлих) захисників і захисниць — 30 тисяч гривень на 2 заходи;

облаштування та впорядкування місць поховання захисників і захисниць, меморіальних комплексів, Алей слави для почесних поховань — 25 тисяч гривень для вшанування 5 людей.

Зауважимо, що програма підтримки ветеранів і членів їхніх сімей передбачена на 2026-2027 роки. Утім, згідно зі змінами до цьогорічної Програми соціального й економічного розвитку Ольгинської громади, повністю реалізувати їх мають уже у 2026 році.

