Застосунок "Ощадбанку". Ілюстративне фото: "Фінансовий клуб"

Електронні сервіси “Ощадбанку” тимчасово не працюватимуть. Фахівці вважають, що на них здійснили DDoS- атаку, тож сервери банку довелося відключити.

Про це повідомили у соціальних мережах банкінгу.

За їхніми даними, 9 березня сервіси, які дозволяли користувачам “Ощадбанку” керувати цілодобово та дистанційно своїми рахунками, призупинили роботу. Це сталося через підозру на DDoS- атаку — ймовірно, зловмисники намагалися перевантажити системи великою кількістю псевдозапитів.

Нині сервери банку відключили. Фахівці проводять технічну перевірку всіх систем. Протягом найближчої години всі електронні послуги мають відновити в повному обсязі, зазначили в “Ощадбанку”.

Нагадаємо, “Ощадбанк” припиняє роботу свого відділення у Дружківці — не працюватиме і їхній банкомат. Рішення пояснюють погіршенням безпекової ситуації в місті. Надалі жителів громади обслуговуватимуть у Краматорську, де розташовані найближчі відділення.