В останній тиждень осені на Донеччині побільшало хворих на ГРВІ — 605 нових випадків: у скількох підтвердили COVID-19

Богдан Комаровський
В останній тиждень осені 2025-го у Донецькій області зросла кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. У регіоні зафіксували 605 нових інфікованих — більш як на сотню людей, ніж було в попередній тиждень сезону. Обійшлося без летальних випадків. 

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

За їхніми даними, за минулий тиждень — з 24 по 30 листопада — у Донецькій області зареєстрували 605 нових хворих на ГРВІ, з яких 7 мали підтверджений тест на COVID-19. Загальна кількість інфікованих є більшою, ніж у попередній тиждень сезону.  

Випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції реєстрували майже по всім громадам регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг, запевняють медики. 

Переважно продовжують хворіти дорослі — від 18 до 64 років. 

Також за останній тиждень до лікарень Донеччини госпіталізували 25 хворих на ГРВІ, з яких 16 — малеча. Водночас з підтвердженим тестом на COVID-19 до лікарні потрапили 7 людей. Обійшлося без летальних випадків.

Як захиститися від ГРВІ 

У ЦКПХ зауважили, що найдієвішим заходом профілактики проти грипу залишається вакцинація. Її рекомендують зробити жителям регіону, які належать до таких груп ризику:

  • люди віком від 60 років; 
  • діти від 6 місяців; 
  • вагітні жінки; 
  • люди з хронічними захворюваннями; 
  • люди з професійної групи ризику – лікарі, вчителі, працівники сфери обслуговування. 

Зазначимо, що епідеміологічний сезон в Україні, зокрема на Донеччині, розпочався 29 вересня 2025-го, а закінчиться 17 травня 2026 року.

