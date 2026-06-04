В Удачненській громаді на 2026 рік на пряму допомогу переселенцям заклали менше 1% бюджету

У бюджеті Удачненської громади на 2026 рік мають на допомогу переселенцям щонайменше 175 тис. грн. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Протягом 2026 року зі скарбниці Удачненської військової адміністрації, територія якої частково перебуває під окупацією, планують спрямувати на допомогу переселенцям близько 175 тисяч гривень. За нашими підрахунками, це близько 0,3% від загальних витрат бюджету. Розповідаємо, на що та в яких обсягах хочуть спрямувати ці кошти.

Про витрати бюджету Удачненської громади журналістам Вільного Радіо повідомили у місцевій військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Так, зазначають посадовці, згідно з “Програмою підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Удачненській територіальній громаді на 2023–2027 роки”, у 2026 році відділ соціального захисту населення запланував витратити:

150 тисяч гривень, за які закуповуватимуть товари для надання матеріальної допомоги переселенцям. Йдеться про набори з продуктами та іншими необхідними речами;

25 тисяч гривень на оплату путівок на оздоровлення дітей-переселенців з громади.

Зазначимо, відповідно до останньої редакції бюджету Удачненської військової адміністрації від 24 квітня 2026 року, на оздоровлення загалом заклали 400 тисяч гривень.

Загальні витрати місцевої скарбниці сягають 42,1 мільйона гривень. Тобто прямі витрати на допомогу ВПО в місцевій адміністрації становлять лише 0,3% від загальних витрат.

Більше грошей заклали для учасників АТО, ООС та членів їхніх родин. Ті, хто підпадає під обидві категорії, зможуть розраховувати на більшу підтримку.

Нагадаємо, протягом 2026 року з бюджету Удачненської громади планують виділити 859,9 тис. грн на роботу закладів культури, 233,7 тис. грн — на роботу бібліотек та ще 100 тис. грн — на “інші заходи у сфері культури”.