В Україні може з’явиться військовий омбудсмен: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада у другому читанні підтримала закон про військового омбудсмена. Його або ж її та заступників призначатиме президент України.

Про це стало відомо з трансляції “Телеканалу Рада”.

За рішення про створення посади військового омбудсмена проголосували 283 депутати. Законопроєкт ухвалили в цілому.

Військового омбудсмена та його заступників призначатиме президент України. Також у документі пропонують створити Офіс військового омбудсмена — допоміжний орган для цивільного демократичного контролю у секторі безпеки й оборони.

Серед іншого, у законопроєкті визначили порядки подання та розгляду скарг військовослужбовців, проведення перевірок у військових частинах. А ще — процес взаємодії омбудсмена з іншими державними органами.

Зазначимо, що ще у квітні 2024 року Міноборони спільно з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Цей орган фактично передбачав створення посади військового омбудсмена.

А у листопаді того ж року, під час представлення внутрішнього “плану стійкості” у Раді, президент Володимир Зеленський оголосив, що найближчим часом Міноборони та військове командування повинні обрати й призначити військового омбудсмена.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024-го президент Володимир Зеленський призначив уповноважену з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців. Нею стала Ольга Решетилова — колишня журналістка та правозахисниця.