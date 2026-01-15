"Пункт незламності" у Дружківці. Ілюстративне фото: drucity

В Україні не скасовуватимуть і переглядатимуть режим комендантської години. Натомість діятимуть деякі винятки — лише у разі тривалих відключень тепла чи світла.

Про це сказав віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, йдеться лише про можливі тимчасові та точкові винятки, які дозволять:

забезпечити безперебійну роботу обʼєктів критичної для людей інфраструктури;

дати людям можливість безпечно дістатися до “пунктів незламності” — за аналогією з доступом до укриттів;

забезпечити роботу закладів, що офіційно виконують функцію “пунктів незламності”.

Ці рішення ухвалюватимуть лише за участь військового командування та Рад оборони областей й тільки там, де дозволить безпекова ситуація.

“Жодних самовільних рішень на місцях бути не може”, — наголосив міністр.

Він уточнив, що урядовці паралельно посилюють роботу “пунктів незламності” — вже провели аудит понад 10 тисяч осередків. Також посадовці готують оновлену модель, яка передбачатиме цілодобову роботу, резервне живлення, стабільний звʼязок, воду та базові умови для тривалого перебування людей, зокрема маломобільних.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що в українській енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації.