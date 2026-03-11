В Україні немає чіткого механізму, за якими абітурієнти з ТОТ могли б вступати до університетів, — Лубінець

Вступ. Ілюстративне фото: Pixabay

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що наразі немає чіткого механізму, за яким абітурієнти з ТОТ могли б вступати до університетів України. Щорічно кількість вступників з окупації зменшується приблизно на 17%.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини написав у своїх соціальних мережах.

Він заявив, що український уряд за 12 років так і не створив «зрозумілої системи» вступу для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Посадовець навів цифри за останні два роки: у 2024 році за спрощеною системою вступу з ТОТ України вступили 11 325 осіб, а у 2025 році — вже 9 418. Тобто кількість абітурієнтів з окупації зменшується орієнтовно на 17%, зазначив Лубінець.

“Офіс Омбудсмана вже цього року провів 148 моніторингових візитів до освітніх центрів. І результати цих перевірок тільки підтвердили: в Україні немає механізму, за яким щорічно за чітким алгоритмом, зрозумілими правилами та доступною інформацією абітурієнти з ТОТ могли б вступати до українських університетів. Риторичне питання: чи буде тоді молодь їхати в Україну?”, — каже уповноважений.

Він також зазначив, що в Україні досі не затвердили порядок прийому на навчання в рамках вступної кампанії 2026 року. Це може створювати невизначеність для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, вважає посадовець.

“Друге важливе питання — підйомна грошова допомога для абітурієнтів з ТОТ. Мова йде не тільки про фінансову підтримку. Це перш за все сигнал молодим людям: Україна чекає на вас, Україна готова допомогти. А не мовчання, яке залишає в тривозі й невизначеності”, — додав Дмитро Лубінець.

Уповноважений пообіцяв, що Офіс розробить конкретні рекомендації для профільних міністерств з “чіткими термінами виконання”. Відповідний лист мають надіслати прем’єр-міністерці Юлії Свириденко.

Нагадаємо, ми вже розповідали, як абітурієнтам з окупованих і прифронтових територій отримати бюджетне місце у виші та що змінилося в правилах.