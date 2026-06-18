В Україні планують розширити держпідтримку для волонтерів, які постраждали через війну: що відомо

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В Україні готують зміни до постанови Кабміну № 604 — вона регулює виплату одноразової грошової допомоги волонтерам, які отримали інвалідність під час своєї діяльності. Нововведення має суттєво розширити коло людей, які зможуть претендувати на таку підтримку.
Про це розповів голова правління благодійної організації “Координаційний гуманітарний центр” Євген Коляда в коментарі виданню ZMINA.
“Це красномовно свідчить про те, наскільки чинний механізм є недієвим і недоступним для тих, хто на неї заслуговує. Реалії змінилися кардинально, а постанова залишалася практично незмінною”, – зазначив Коляда.
Однією з головних запропонованих змін є розширення переліку волонтерів, які матимуть право на виплати. Якщо раніше документ стосувався переважно тих, хто допомагав військовим формуванням та правоохоронним органам, то тепер до нього пропонують внести й тих, хто займається гуманітарним реагуванням та допомогою цивільному населенню.
Як пояснив Коляда, від початку відкритого вторгнення тисячі волонтерів евакуйовували людей із зон бойових дій, доставляли гуманітарні вантажі до прифронтових громад і допомагали постраждалим від російських атак. Однак у разі загибелі або отримання інвалідності вони та їхні родини часто не могли розраховувати на державну підтримку.
“Вони робили це не в погонах і не за наказом, але під тими самими ударами й з тим самим ризиком для життя”, — наголосив він.
Також проєкт змін передбачає розширення переліку документів, якими можна буде підтвердити волонтерську діяльність — від ДСНС, обласних військових адміністрацій, неприбуткових організацій тощо. Наразі основним доказом є свідчення командира військового підрозділу, що подекуди унеможливлює отримання допомоги.
Крім того, урядовці пропонують змінити адміністратора програми. Так, замість Міністерства в справах ветеранів заявки на одноразову допомогу прийматиме Національна соціальна сервісна служба України.
Ще одна, зі слів Євгена Коляди, важлива новація стосуватиметься територій, на яких волонтери можуть претендувати на виплати. Замість прив’язки до зон проведення АТО та ООС у документі планують використовувати ширше формулювання — території, де ведуться або велися бойові дії, а також тимчасово окуповані Росією райони.
Поки проєкт постанови перебуває на етапі погодження із зацікавленими сторонами. Після цього документ мають узгодити центральні органи виконавчої влади та винести на розгляд уряду.
“Кожен тиждень зволікання – це ще один волонтер або родина загиблого, яка не може отримати допомогу, на яку заслуговує. Волонтери, які щодня ризикують життям, заслуговують не на декларації, а на реальний, дієвий і доступний захист з боку держави”, — підкреслив голова правління “Координаційного гуманітарного центру”.