В Україні планують розширити держпідтримку для волонтерів, які постраждали через війну: що відомо

Ілюстративне фото: надане Вільному Радіо БО "Координаційний гуманітарний центр"

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В Україні готують зміни до постанови Кабміну № 604 — вона регулює виплату одноразової грошової допомоги волонтерам, які отримали інвалідність під час своєї діяльності. Нововведення має суттєво розширити коло людей, які зможуть претендувати на таку підтримку.

Про це розповів голова правління благодійної організації “Координаційний гуманітарний центр” Євген Коляда в коментарі виданню ZMINA.

За його словами, постанова № 604 діє з серпня 2015 року, однак за понад десять років її існування допомогу змогли отримати лише близько 40 волонтерів.

“Це красномовно свідчить про те, наскільки чинний механізм є недієвим і недоступним для тих, хто на неї заслуговує. Реалії змінилися кардинально, а постанова залишалася практично незмінною”, – зазначив Коляда.

Однією з головних запропонованих змін є розширення переліку волонтерів, які матимуть право на виплати. Якщо раніше документ стосувався переважно тих, хто допомагав військовим формуванням та правоохоронним органам, то тепер до нього пропонують внести й тих, хто займається гуманітарним реагуванням та допомогою цивільному населенню.

Як пояснив Коляда, від початку відкритого вторгнення тисячі волонтерів евакуйовували людей із зон бойових дій, доставляли гуманітарні вантажі до прифронтових громад і допомагали постраждалим від російських атак. Однак у разі загибелі або отримання інвалідності вони та їхні родини часто не могли розраховувати на державну підтримку.

“Вони робили це не в погонах і не за наказом, але під тими самими ударами й з тим самим ризиком для життя”, — наголосив він.

Також проєкт змін передбачає розширення переліку документів, якими можна буде підтвердити волонтерську діяльність — від ДСНС, обласних військових адміністрацій, неприбуткових організацій тощо. Наразі основним доказом є свідчення командира військового підрозділу, що подекуди унеможливлює отримання допомоги.