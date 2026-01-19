В Україні планують розширити мережу для передачі електроенергії із західних регіонів на схід, — Шмигаль

Українська енергосистема. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Уряд хоче розширити технічні можливості для передачі електроенергії із заходу на схід. За задумом, це дозволить ефективніше розподіляти власну та імпортовану електрику, а ще скоротити тривалість знеструмлень.

Про це написав міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами наради з членами правлінням НЕК “Укренерго”.

Серед питань, які опрацювали під час зустрічі, — проєкт для покращення передачі електроенергії із Заходу на Схід України. Мова йде як про ремонти, так і про розбудову мережі.

Зі слів посадовця, ініціатива потрібна для ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії саме там, де у ній є найбільша потреба. Так, це дозволить зменшити тривалість знеструмлень у найбільш енергодефіцитних областях.

Серед іншого, уряд планує максимально спростити підключення розподіленої генерації — когенераційних установок та потужних генераторів.

“Енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім — у найбільш енергодефіцитних регіонах”, — написав Шмигаль.

Окрім цього, Укренерго спільного з Держспецтрансслужбою планують відпрацювати підходи до швидких ремонтів електромереж та підстанцій у прифронтових регіонах.

На засіданні обговорили захист цих об’єктів за допомогою спеціальних укриттів, систем РЕБ та ППО.

Нагадаємо, уряд перевіряє всі “пункти незламності”, які встановили в Україні упродовж останніх років. Людей закликають залишати відгуки про ці осередки в застосунку “Дія”.