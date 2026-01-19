Підтримати
RU
Підтримати

В Україні планують розширити мережу для передачі електроенергії із західних регіонів на схід, — Шмигаль

Богдан Комаровський
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Уряд хоче розширити технічні можливості для передачі електроенергії із заходу на схід. За задумом, це дозволить ефективніше розподіляти власну та імпортовану електрику, а ще скоротити тривалість знеструмлень. 

Про це написав міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами наради з членами правлінням НЕК “Укренерго”.

Серед питань, які опрацювали під час зустрічі, — проєкт для покращення передачі електроенергії із Заходу на Схід України. Мова йде як про ремонти, так і про розбудову мережі.

Зі слів посадовця, ініціатива потрібна для ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії саме там, де у ній є найбільша потреба. Так, це дозволить зменшити тривалість знеструмлень у найбільш енергодефіцитних областях. 

Серед іншого, уряд планує максимально спростити підключення розподіленої генерації — когенераційних установок та потужних генераторів.

“Енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім — у найбільш енергодефіцитних регіонах”, — написав Шмигаль.

Окрім цього, Укренерго спільного з Держспецтрансслужбою планують відпрацювати підходи до швидких ремонтів електромереж та підстанцій у прифронтових регіонах. 

На засіданні обговорили захист цих об’єктів за допомогою спеціальних укриттів, систем РЕБ та ППО.

Нагадаємо, уряд перевіряє всі “пункти незламності”, які встановили в Україні упродовж останніх років. Людей закликають залишати відгуки про ці осередки в застосунку “Дія”.

Завантажити ще...