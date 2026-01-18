В Україні проводять аудит усіх “пунктів незламності”: охочі можуть залишити відгук через “Дію”

"Пункт незламності". Ілюстративне фото: Мінрозвитку

Уряд перевіряє всі “пункти незламності”, які встановили в Україні упродовж останніх років. Людей закликають залишати відгуки про ці осередки в застосунку “Дія”.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, уряд постійно оновлює та верифікує всі “пункти незламності”. Їх додають до застосунку “Дія”, де люди на інтерактивній мапі можуть знайти найближчий до них осередок.

Наразі щодо всіх таких пунктів триває аудит, тож міністр закликав людей залишати відгуки й коментарі в “Дії”. Це зі слів посадовця, допоможе уряду опрацювати та виправити недоліки.

Окремо Кулеба закликав бізнес, який може виконувати функцію “пункту незламності”, долучатись через відповідний сайт. Після реєстрації та перевірки осередок відображатиметься на мапі.

