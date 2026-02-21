Зробити резюме статті: (ChatGPT)
В Україні розпочали тестування нового сервісу “єЧек”. Це електронний чек, який надходитиме у застосунок банку після оплати карткою в магазині або онлайн. Наразі сервіс працює у тестовому режимі — доступний не для всіх банків і торгових точок.
Про запуск послуги повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.
На цьому етапі електронні чеки доступні клієнтам ПриватБанк, ПУМБ, VST Bank та monobank. Сервіс тестують у магазинах мереж Аврора, Фора, Auchan, а також на заправках Укрнафта.
Після оплати карткою магазин, банк чи інша установа, як і раніше, формує чек і передає його до податкової системи. Але тепер копія розрахункового документа автоматично з’являтиметься у банківському застосунку покупця. На час тестування паперові чеки теж залишають — тобто люди отримують обидва варіанти.
У міністерстві пояснюють: електронний чек може бути зручним для повернення товару, отримання сервісу за гарантією або контролю власних витрат. Бізнес своєю чергою може зменшити витрати на папір і друк.
Пілотний проєкт планують поступово розширювати. Згодом до нього можуть приєднатися інші банки та магазини.
У грудні уряд окремою постановою врегулював запуск цього сервісу. Згідно з документом, протягом двох місяців після завершення експериментального проєкту Мінекономіки матиме подати в Кабмін пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів. Це дозволить запровадити послугу на постійній основі.
Чи планують в Україні згодом остаточно відійти від паперових чеків — в уряді поки не уточнюють.
До проєкту можуть долучитися й інші підприємці — ті, хто використовує касові апарати та приймає безготівкову оплату.
Участь у програмі добровільна. Щоб підключити “єЧек”, підприємцю потрібно подати заявку на приєднання, налаштувати касове обладнання та проінструктувати працівників.
