В Україні розпочали тестування нового сервісу “єЧек”. Це електронний чек, який надходитиме у застосунок банку після оплати карткою в магазині або онлайн. Наразі сервіс працює у тестовому режимі — доступний не для всіх банків і торгових точок.

Про запуск послуги повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

На цьому етапі електронні чеки доступні клієнтам ПриватБанк, ПУМБ, VST Bank та monobank. Сервіс тестують у магазинах мереж Аврора, Фора, Auchan, а також на заправках Укрнафта.

Як усе працює

Після оплати карткою магазин, банк чи інша установа, як і раніше, формує чек і передає його до податкової системи. Але тепер копія розрахункового документа автоматично з’являтиметься у банківському застосунку покупця. На час тестування паперові чеки теж залишають — тобто люди отримують обидва варіанти.

У міністерстві пояснюють: електронний чек може бути зручним для повернення товару, отримання сервісу за гарантією або контролю власних витрат. Бізнес своєю чергою може зменшити витрати на папір і друк.

Пілотний проєкт планують поступово розширювати. Згодом до нього можуть приєднатися інші банки та магазини.

У грудні уряд окремою постановою врегулював запуск цього сервісу. Згідно з документом, протягом двох місяців після завершення експериментального проєкту Мінекономіки матиме подати в Кабмін пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів. Це дозволить запровадити послугу на постійній основі.

Чи планують в Україні згодом остаточно відійти від паперових чеків — в уряді поки не уточнюють.

Як долучитися бізнесу

До проєкту можуть долучитися й інші підприємці — ті, хто використовує касові апарати та приймає безготівкову оплату.

Участь у програмі добровільна. Щоб підключити “єЧек”, підприємцю потрібно подати заявку на приєднання, налаштувати касове обладнання та проінструктувати працівників.

