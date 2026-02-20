З 2 березня не можна буде розплатитися купюрами 1, 2, 5 та 10 гривень: як їх обміняти на монети

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
З 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років замінюють на відповідні монети. Банкноти використовувати для платежів більше не можна. Втім, якщо ті, хто має купюри, може їх обміняти на монети.
Про це повідомили в НБУ.
Банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень можна обміняти їх на монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу. Зробити це можна:
В НБУ зазаначають, що середній термін придатності банкнот становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, зношені.
Їх поступове вилучення банками України, уповноваженими банками та Національним банком розпочалося майже шість років тому:
з 1 жовтня 2020 року – банкнот номіналами 1 та 2 гривні;
з 1 січня 2023 року – номіналами 5 та 10 гривень.
В обігу вже багато років перебувають обігові монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Тривалість обігу монет – значно довша ніж банкнот і становить близько 20 – 25 років.
