Коров'яча ферма. Ілюстративне фото: Milk ua

У середу, 26 листопада, Кабмін збільшив розмір компенсацій за будівництво тваринницьких ферм для утримання великої рогатої худоби на прифронтових територіях до 50%. Людям, які наважаться розвивати тваринництво неподалік від фронту, повертатимуть половину вартості будівництва ферми за державний кошт.

Про це повідомили у пресслужбі Кабінету міністрів України.

Підтримка для фермерів існувала й до 26 листопада, однак тоді сума виплати була меншою — 25% вартості будівництва. У Кабміні уточнюють, що метою підвищення виплат стало посилення державної підтримки агровиробників на прифронтових територіях та розвиток переробки сільгосппродукції й тваринництва.

“Збільшення відшкодування до 50% — це вагома фінансова підтримка для бізнесу, який продовжує інвестувати у відновлення тваринництва. Це рішення не лише здешевить будівництво нових об’єктів, а й сприятиме зростанню виробництва молока та продукції з доданою вартістю. У підсумку громади прифронтових регіонів отримають нові робочі місця, стабільніші доходи та більше можливостей для розвитку навіть у складних умовах війни”, — пояснив рішення уряду заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Оновлену постанову, де викладені описані зміни, станом на ранок 27 листопада не опублікували, тому поки не можна перевірити, якими є умови програми.

