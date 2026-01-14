В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до травня 2026 року

Військові. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Верховна Рада ухвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Вони триватимуть до травня 2026-го.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з трансляції Верховної Ради.

Продовження дії воєнного стану та мобілізації відбудеться із 3 лютого 2026-го строком на 90 діб. Тобто, вони триватимуть до 4 травня цього ж року.

Це рішення підтримали 330 депутатів.

Що відомо про воєнний стан та мобілізацію в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій території України.

Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.

У квітні 2024-го президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Про основні положення, які дійшли до другого читання, розповідали журналісти Вільного радіо в окремому матеріалі.

Нагадаємо, станом на початок січня 2026 року в Україні офіційно підтверджене пошкодження чи руйнування 2551 об’єкта у 817 медичних закладах внаслідок російської агресії. Серед регіонів із найбільшими руйнуваннями медичної інфраструктури — Донецька область.