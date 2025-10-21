В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів

Українські військові. Ілюстративне фото: "БУГ"

Верховна Рада ухвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Вони триватимуть до лютого 2026-го.

Про це повідомили у парламенті.

Продовження дії воєнного стану та мобілізації відбудеться із 5 листопада 2025 року строком на 90 діб. Тобто, вони триватимуть до 3 лютого 2026 року.

Як стало відомо з поіменного голосування, більшість народних депутатів підтримали рішення — “за”. Лише троє парламентарів проголосував проти — Олексій Гончаренко від “Європейської солідарності”, Сергій Вельможний від депутатської групи “Довіри” та Володимир Цабаль з “Голосу”.

Що відомо про воєнний стан та мобілізацію в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій території України.

Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.

У квітні 2024-го президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Про основні положення, які дійшли до другого читання, розповідали журналісти Вільного радіо в окремому матеріалі.

Нагадаємо, від початку жовтня російські військові посилили тиск на позиції Сил оборони України в районі Покровська, майже вдвічі збільшивши кількість штурмів. За даними 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ, у перший тиждень місяця у смузі відповідальності корпусу росіяни провели 55 атак, а 13-19 жовтня — 97.