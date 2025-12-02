Посібник "Видиме і невидиме" від ГО "Вільний вибір". Фото: "Вільний вибір"

Громадська організація “Вільний Вибір”, яка надає психологічні консультації, створила безкоштовний посібник для родин захисників та захисниць. У книзі, зокрема, розповідають про особливості взаємодії з близькими, які пережили бойові дії та поранення. Працю можна завантажити онлайн.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомили у ГО “Вільний Вибір”.

Посібник можна завантажити за посиланням. У громадській організації “Вільний Вибір” зазначили, що книга описує внутрішні зміни, які доводиться переживати захисникам та захисницям після травми.

“Часто це довгий і непростий процес, важливу роль в якому відіграє родина. Посібник створюється на основі доказових психологічних та психотерапевтичних практик, з урахуванням реальних потреб як самих захисників після поранень, так і їхніх родин. Мета — забезпечити доступ до якісних знань і психологічної підтримки в умовах війни”, — зауважили у ГО.

Книжка містить дев’ять розділів, які дають поради щодо спілкування з захисниками й захисницями у випадку переживання:

депресії;

тривожних розладів;

розладів, пов’язаних зі стресом і травмою;

дисоціативних розділів;

розладів сну;

труднощів із сексуальним життям після поранення;

розладів контролю імпульсів;

адиктивних розладів;

нейрокогнітивних розладів внаслідок черепно-мозкової травми.

За допомогу у створенні посібника у ГО “Вільний Вибір” подякували програмі MEDEVAC та Міністерству внутрішніх справ Чеської Республіки.

Нагадаємо, українські ветерани та їхні родини отримали новий інформаційний сервіс, він має назву “Ветеран PRO” та об’єднує всю інформацію про доступні пільги, програми, послуги та можливості для цих людей на одному сайті. Журналісти Вільного Радіо розповіли, які можливості пропонує проєкт, як ним скористатися та які функції його творці обіцяють додати у майбутньому.