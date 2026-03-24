Ремонт доріг в Україні. Ілюстративне фото від Мінозвитку

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Український уряд спрямує додаткове фінансування на відновлення доріг у прифронтовій зоні, які використовують для військових, медичних та гуманітарних перевезень. Йдеться про півтора мільярда гривень.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, повідомляє Мінрозвитку.

“Окремим пріоритетом є прифронтові дороги, завдяки яким не тільки забезпечуються потреби військової логістики, а й доставляються гуманітарні вантажі, за необхідності, – може бути здійснена евакуація. Зважаючи на обмежене фінансування, досягнуто домовленості з Міністерством оборони про те, що підрозділи Державної спеціальної служби транспорту (спеціалізоване військове формування при МОУ, — ред.) здійснюватимуть ремонт цих доріг у 30-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення. На це буде передбачено додаткові 1,5 млрд грн”, — заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він додав, що поточні ремонти доріг державного значення тривають у всіх областях України, від початку року вже вдалося ліквідувати пошкодження на 1,3 млн квадратних метрів дорожнього покриття. Посадовець стверджує, що цей показник є найвищим за останні шість років. За один день, 22 березня, 127 бригад усунули пошкодження загальною площею 90 тис. кв. м — на 15 міжнародних автошляхах і частині національних трас.

Найбільше, уточнив міністр, працювали на автошляхах М-05 Київ — Одеса (16,5 тис. кв. м), М-06 Київ — Чоп (10,4 тис. кв. м), М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (6,6 тис. кв. м) та М-03 Київ — Харків — Довжанський (5,4 тис. кв. м).

Поточний ремонт міжнародних трас планують закрити до 1 травня, решту основних робіт — до 1 червня, додав Олексій Кулеба.

Нагадаємо, майже 51 мільйон гривень планує спрямувати влада Донеччини на утримання дороги між Краматорськом та Олександрівкою. Цим коштом мають латати ями, ремонтувати пошкоджений асфальт та підтримувати його у належному стані до кінця 2026-го. Хто саме цим займеться — поки не визначили.