Статус УБД можна отримати автоматично. Фото: Мінветеранів

Українське Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій (УБД) у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер зібрати треба менше документів.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Тепер для отримання нового посвідчення УБД до заяви не потрібно додавати документ, який підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до поліції щодо втрати або викрадення старого посвідчення, а також опубліковане в друкованих ЗМІ оголошення про втрату або викрадення документа.

Звільненим з полону військовослужбовцям тепер до заяви на отримання нового посвідчення УБД не потрібно додавати матеріали службового розслідування, уточнюють у Міноборони.

Як тепер отримати нове посвідчення УБД

Згідно з оновленою процедурою, у разі втрати або викрадення посвідчення УБД чинні військові повинні подати рапорт на командира військової частини, а звільнені з військової служби — звернутися до ТЦК та СП, де перебувають на обліку. Окрім цього, можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД був отриманий через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві.

До заяви на отримання нового посвідчення потрібно додавати такі документи:

копію втраченого або викраденого посвідчення (за наявності);

лист талонів та його копію;

копію першої сторінки паспорта або паспорта-картки;

два кольорові фото розміром 3 на 4 мс на матовому папері. Зображення обличчя має займати 65-70% фото.

