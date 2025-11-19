Стела на в'їзді у Сіверськ. Архівне фото: Вільне Радіо

Сіверськ і околиці міста перебувають під українським контролем, попри нещодавні заяви росіян про активні просування на цьому напрямку, зазначають у місцевій ВА. З громади також триває постійна евакуація цивільного населення.

Про це в коментарі журналістам Вільного Радіо повідомив очільник Сіверської МВА Олексій Воробйов.

За його словами, росіян вибили з околиць міста.

“Все місто і вся територія під нашим контролем. Військові можуть коментувати детальніше про бої. А я можу підтвердити те, що бачу сам”, — зазначив очільник Сіверської ВА.

Ще тиждень тому цю інформацію повідомляли і Сили оборони. Водночас українські військові зазначили, що окупанти продовжують тиснути штурмовими групами та накопичувати сили.

У Міністерстві оборони Росії днями заявляли, що окупанти нібито захопили Платонівку (село на північний захід від Сіверська) після атаки під прикриттям туману та дощу. Там також стверджували, що захоплення Платонівки нібито відкриває для російських військ можливість перерізати трасу Т-0513 Лиман-Сіверськ.

Додамо, що Сіверськ залишається останнім містом Бахмутського району Донецької області, яке не перебуває в окупації та на території якого не тривають бої. Втім, він регулярно потерпає через російські обстріли.

Попри безпосередню близькість до фронту, у Сіверській громаді досі лишаються близько 400 людей. Місцева ВА продовжує вивозити місцевих за їхніми заявами.

“Буквально вчора і позавчора вивозив людей. Постійно є евакуація, по 3-4 людини. На наступні дні теж планується”, — додав Олексій Воробйов.

Ще на початку листопада українські військові повідомляли, що чекають “масштабного наступу” росіян поблизу Сіверська. Тоді окупанти продовжували штурми за допомогою малих піхотних груп. Росіяни перекидали по одному, по два чи по три військових, а вже потім розпочинають штурми. Втім, з приходом морозів ситуація на півночі Донеччини може змінитися.