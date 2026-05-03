На фронті діятимуть нові правила обігу знеболювальних лікарських засобів.

Уряд дозволив бойовим медикам відмовитися від цивільної звітності під час застосування знеболювальних препаратів. Натомість їх використання фіксуватимуть у спрощеному форматі безпосередньо на полі бою.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Головна новація — відмова від цивільних форм медичної документації під час бойових дій. Натомість використання наркотичних знеболювальних фіксуватимуть у “Картці пораненого” безпосередньо на полі бою.

У відомстві зазначають, що це дозволить бойовим медикам швидше надавати допомогу пораненим без зайвої бюрократії та затримок.

Також Міністерство оборони отримало право самостійно визначати правила забезпечення військових підрозділів такими препаратами в районах бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Зміни діятимуть протягом воєнного стану та ще 60 днів після його завершення.

Нагадаємо, що від початку року росіяни знищили щонайменше п’ять евакуаційних авто на Донеччині. Водночас у ЗСУ фіксують як проблеми з медзабезпеченням, так і певні позитивні зміни.