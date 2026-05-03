На різних напрямках Донецької області, де працюють підрозділи 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ, від початку року російські війська знищили щонайменше п’ять санітарних евакуаційних автомобілів. Водночас у ЗСУ фіксують як проблеми з медзабезпеченням, так і певні позитивні зміни.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради щодо медичного забезпечення військ.

За його словами, противник системно атакує санітарний транспорт, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права. Це ускладнює евакуацію поранених, особливо з огляду на активне застосування FPV-дронів та інших засобів ураження з повітря.

“Одним із ключових питань залишається недостатня укомплектованість медичних підрозділів молодшим медичним персоналом, передусім бойовими медиками. Саме на них припадає основне навантаження з надання тактичної домедичної допомоги пораненим безпосередньо на передньому краї та в умовах ускладненої евакуації”, — зазначив Олександр Сирський.

Водночас у квітні зафіксували позитивну динаміку: рівень укомплектованості медичними фахівцями зріс на 7% у порівнянні з березнем. За місяць підготували 328 військовослужбовців за медичними спеціальностями.

Також, за словами Сирського, спостерігається зменшення кількості тяжких поранень та ампутацій. Це пов’язують із покращенням якості домедичної допомоги та підготовки військових.

