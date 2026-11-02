В Україні створять Центр повернення цивільних громадян, — Лубінець

Повернення українців з окупації. Ілюстративне фото: Getty Images

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В Україні має зʼявитися Центр повернення цивільних громадян для порятунку із російської неволі та окупації. Його створять на базі Офісу омбудсмана з прав людини.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як пояснив посадовець, в Україні вже існує подібна ініціатива — Центр захисту прав дитини. Її досвід хочуть поширити на повернення цивільних, захист їхніх прав та привернення уваги до порушень із боку Росії.

“Гуманітарна місія в Олешках показала, на мій погляд, що в Україні недостатня координація зусиль з повернення цивільних, цивільних заручників, які знаходяться в російських в’язницях, цивільних, які знаходяться на тимчасово окупованій території.

Тому, пройшовши цей шлях і сам особисто, і з командою омбудсмана України, і з нашими колегами з різних країн, я прийняв рішення і сьогодні офіційно заявляю, що на базі нашої інституції буде створений окремий Центр повернення цивільних громадян України”, — сказав Лубінець.

Нагадаємо, у соціальних мережах поширювали відео із нібито жителями Родинського – батько та двоє його доньок –, яких “евакуювали” російські військові. На камеру окупантам вони заявляють, що ЗСУ “обстрілювали мирних жителів”, а підрозділ поліції “Білий Янгол” начебто силоміць намагався евакуювати дітей без згоди батьків. Центр протидії дезінформації спростовував ролик.