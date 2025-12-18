FPV-дрон. Ілюстративне фото: The Ukrainian Review

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Олександрівський районний суд засудив підлітка-учня аграрного ліцею до одного року пробаційного нагляду за крадіжку. Хлопець обікрав причіп “Військторг”, який стояв на ринку в Олександрівці Краматорського району.

Відовідне судове рішення журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Opendatabot.

Згідно з матеріалами справи, засудженим є неповнолітній учень 3 курсу Олександрівського професійного аграрного ліцею. Хлопець 4 жовтня 2025 року побачив на вулиці Центральній в Олександрівці припаркований причіп “Військторг” на майданчику ринку та вирішив обікрасити його.

Найближчої ночі, близько о 1 годині 5 жовтня, фігурант справи повернувся до причепу з молотком, збив навісний замок із дверей та зайшов всередину. Там він побачив смартфон ОРРО А5х 4/128 ОВ та безпілотник марки gрs Dronе з пультом та чохлом. Хлопець забрав всі ці предмети та залишив місце злочину. Загальна вартість викрадених товарів — 18 999,20 гривень (15 000 за дрон та 3 999,2 — за телефон).

Далі фігуранта викрили та почали судити. 28 листопада хлопець разом уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Дрон та смартфон повернули власнику, повністю відшкодувавши матеріальну шкоду. Після чого власник прицепу дав згоду на укладання угоди про визнання винуватості.

Підлітка визнали винуватим у крадіжці під час воєнного стану у великих розмірах (ч. 4 ст. 185 ККУ) та призначили йому покарання — один рік пробаційного нагляду. Протягом цього терміну фігурант повинен:

періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти орган пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без погодження з органом пробації;

виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

Протягом 30 днів після проголошення вироку засуджений може подати апеляцію. Якщо цього не станеться, вирок набуде законної сили.

Нагадаємо, разом зі своїм знайомим чоловік вкрав два велосипеди під час прогулянки. Один із них встиг продати за заниженою ціною, інший же повернув поліцейським після затримання. За крадіжку маріуполець отримав два роки умовного терміну.