Чоловік поруч із велосипедом. Ілюстративне фото: Біляївка.City

Разом зі своїм знайомим чоловік вкрав два велосипеди під час прогулянки. Один із них встиг продати за заниженою ціною, інший же повернув поліцейським після затримання. За крадіжку маріуполець отримав два роки умовного терміну.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, інцидент стався 15 жовтня 2025 року. Того дня переселенець із Маріуполя, який перебрався до Рівного, прогулювався зі своїм знайомим, коли побачив на одному з подвір’їв два велосипеди без нагляду. Скориставшись ситуацією, чоловіки викрали їх, аби збагатитися. Про це фігуранти розповіли у своїх свідченнях для суду.

Утім, що було далі, точно невідомо. Маріуполець сказав, що один із велосипедів вони продали за 900 гривень (один із транспортних засобів коштував понад 4,8 тисячі гривень, інший — понад 5,6 тисячі), а його знайомий стверджує, що спершу спільники на них ще покаталися. Проте в будь-якому разі другий велосипед чоловікам збути вже не вдалося, бо їх викрила поліція.

Обидва чоловіки свою провину визнали, щиро покаялися й добровільно відшкодували збитки власниці велосипедів. За крадіжку маріуполець, який уже просидів чотири роки в тюрмі за цією ж статтею, отримав два роки умовно. Його спільнику ж присудили вдвічі менший термін, бо кримінальне правопорушення він вчинив уперше.

Засуджених звільнили з-під варти в залі суду.

