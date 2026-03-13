Імовірний очільник "адміністрації Волноваського району ДНР", якого судитимуть в Україні. Фото: Донецька обласна прокуратура

Від початку збройної агресії Росії чоловік начебто працював у фейковій силовій структурі так званої “ДНР”, а через вісім років отримав підвищення й став головою “адміністрації Волноваського району” псевдореспубліки.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, обвинуваченим виявився старший оперуповноважений одного з українських правоохоронних органів із Макіївки. У 2014 році він нібито вирішив залишитися в тимчасово окупованому Донецьку й влаштуватися до так званого “Міністерства державної безпеки ДНР”.

Після ж початку повномасштабної війни й захоплення Волновахи чоловік начебто очолив окупаційну адміністрацію Волноваського району.

“Перебуваючи на псевдопосаді, він бере участь у так званих нарадах, форумах і засіданнях адміністрації. Крім того, обвинувачений проводить зустрічі з місцевими мешканцями, під час яких інформує їх про діяльність окупаційної влади та створює видимість вирішення соціально-побутових проблем населення”, — написали в прокуратурі.

Щодо колишнього правоохоронця до суду скерували обвинувальний акт за фактами державної зради (ч. 1 ст. 111 ККУ) та колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 ККУ). Максимально його загрожує до 15 років позбавлення волі й права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю разом із конфіскацією майна. Наразі чоловік перебуває в розшуку.

Раніше ми розповідали, що українець, який штурмував позиції ЗСУ в Бахмутському районі, отримав тюремний вирок. Чоловік два роки воював на боці росіян.