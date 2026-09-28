В Україні тимчасово не оформлюватимуть паспорти через технічний збій, — ДМС

Паспорти. Ілюстративне фото: ДМСУ

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В Україні тимчасово призупинили надання послуг з оформлення паспортних документів. Це повʼязано з технічним збоєм: сервіс не працюватиме два дні — з 28 по 30 вересня.

Про це повідомили у Державній міграційній службі України.

Там пояснили, що стався технічний збій в обладнанні оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує роботу каналів зв’язку.

Через це доступ до низки інформаційно-телекомунікаційних систем міграційної служби наразі обмежений. Зазначається, що через збій тимчасово не працює офіційний вебсайт відомства.

Послуги з оформлення паспортів не надаватимуть у період з 28 до 30 вересня.

“Просимо врахувати зазначену інформацію та перепрошуємо за тимчасові незручності”, — написали у міграційній службі.

Нагадаємо, через погіршення безпекової ситуації від 1 жовтня Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міськради призупиняє прийом мешканців у Краматорську.