Наслідки обстрілів у Донецькій області за 1 грудня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала щонайменше 15 172 загиблих і 41 378 поранених серед цивільного населення від початку вторгнення. Організація оприлюднила дані станом на 31 січня 2026 року, водночас зазначивши, що реальна кількість жертв може бути більшою.

Цифри опублікували у доповіді “Чотири роки з початку повномасштабного вторгнення в Україну: ключові факти й висновки. Лютий 2026” від місії ООН з прав людини в Україні.

Зокрема за майже чотири роки відкритого вторгнення місія ООН зафіксувала загибель щонайменше 766 дітей, а також поранення ще 2540.

Протягом 2025 року війна обірвала життя щонайменше 2 526 цивільних, а 12 162 зазнали поранень. Моніторингова місія також звернула увагу на негативну тенденцію: з 2024 року кількість жертв зросла на 31%, а порівняно з 2023-м — на 70%.

За даними ООН, у 2025 році зросло застосування далекобійної зброї — ракет і боєприпасів, які баражують. Вони спричинили 35% усіх цивільних втрат року: 686 людей загинули, 4 451 отримали поранення — на 66% більше, ніж у 2024 році. Кількість жертв від ударів безпілотників малої дальності у прифронтових районах зросла на 121%.

Загалом у 2025 році 9 272 цивільних на прифронтових територіях зазнали поранень або загинули внаслідок ударів.

Окрім прямих втрат серед населення, місія фіксує системні наслідки атак на енергетичну інфраструктуру України. Станом на січень 2026 року країна втратила понад половину довоєнних потужностей з виробництва електроенергії внаслідок окупації, а також пошкоджень від атак. Наразі Україна має 11 ГВт генерації — майже вдвічі менше за 18 ГВт, необхідних у період пікового зимового споживання.

“Крім того, взимку 2025-2026 років Збройні сили Російської Федерації систематично атакували інфраструктуру централізованих систем теплопостачання в умовах найхолоднішої зими з початку повномасштабного вторгнення. У Києві понад 1 100 багатоповерхових будинків, у яких проживають десятки тисяч цивільних осіб, залишилися без централізованого опалення до кінця зимового сезону після атак у січні 2026 року”, — йдеться у документі.

