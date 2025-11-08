Скриншот з анімаційного фільму про Донецьк

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У YouTube з’явилися два нові мультфільми — про Донецьк і Луганськ. Вони у доступній для дітей формі розповідають, як формувалися ці міста, що визначало їхній характер і чим живуть їхні мешканці сьогодні.

Вуглинка показує Донецьк, який пережив імперії й зберіг українське серце

Головна героїня стрічки — Вуглинка, уособлення шахтарського вогню та сили Донбасу. Вона проводить глядачів крізь історію міста — спочатку знайомить із скіфськими легендами, потім розповідає про промислове становлення Юзівки, появу заводів і культурне життя, яке розквітло в Донецьку.

Мультфільм показує, як місто долало важкі епохи — сталінські репресії, Голодомор, війну — і щоразу поверталося до життя. У сюжет вплетені історії українських культурних діячів родом з Донеччини, таких як Василь Стус, Анатолій Солов’яненко та Леонід Биков. Завершується стрічка подіями останніх років — окупацією, спротивом мешканців і вірою в повернення міста під український прапор.

Степовий Бабак розповідає про Луганськ, який народився посеред Дикого поля й не зламався у війні

Історію Луганська озвучує Степовий Бабак — символ простору й волі. Свою розповідь він починає з Мергелевої гряді, де тисячі років тому жили перші люди, а продовжує козацькими поселеннями та появою ливарно-гарматного заводу, що став основою промислового міста.

Анімація показує, як Луганськ розвивався, створював культурні осередки, ставав центром освіти й спорту. У мультфільмі згадуються Сергій Жадан, Артур Пройдаков, Денис Берінчик — сучасні постаті, які уособлюють дух Луганщини. Наприкінці історії лунає тема війни, втрати домівок і непохитної віри в повернення міста до мирного життя.

Дві історії — спільна пам’ять про український Схід

Мультфільми створені в межах освітньо-культурного проєкту “Книга-мандрівка. Україна”. Героїв озвучили Ольга Руднєва, донеччанка та керівниця реабілітаційного центру Superhumans, і письменник родом з Луганщини Сергій Жадан.

Нагадаємо, автори освітньо-культурного проєкту “Книга-мандрівка. Україна” раніше створили мультфільм про Бахмут. Стрічка починається зі слів про те, що місто пов’язують з видобутком солі. Це обурило жителів Соледар, адже кам’яну сіль видобували саме там.